Viele Beschäftigte verbringen einen nicht unerheblichen Teil ihres Tages damit, unterwegs zur Arbeit zu sein oder von ihr zurückzukehren. Passiert in dieser Zeit ein Unfall, sind sie über die gesetzliche Unfallversicherung des Arbeitgebers ohne Zusatzkosten abgesichert. Doch was bedeutet das genau? Wichtige Fragen und Antworten.

Was gilt als Unfall auf dem Arbeitsweg?

§ 8 Sozialgesetzbuch VII (SGB 7) regelt zudem, dass Sie in gleichem Umfang unfallversichert sind, wenn Sie im Homeoffice arbeiten. Dort heißt es: "Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt der Versicherten oder an einem anderen Ort ausgeübt, besteht Versicherungsschutz in gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit auf der Unternehmensstätte."

Was gilt nicht als Wegeunfall?

Was sollte ich nach einem Unfall auf dem Arbeitsweg tun?

Stellt sich später heraus, dass Sie sich so stark verletzt haben, dass Sie länger als nur am Unfalltag arbeitsunfähig sind, müssen Sie einen sogenannten Durchgangsarzt (D-Arzt) aufsuchen. Das sind in der Regel Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie. Auf der Webseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) finden Sie eine Datenbank , in der Sie einen D-Arzt in Ihrer Nähe suchen können. Haben Sie sich vorher schon bei Ihrem Hausarzt behandeln lassen, überweist er Sie zu einem D-Arzt.