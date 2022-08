Vorwerk warnt vor Verbrühungsgefahr bei Thermomix TM6

Aktualisiert am 23.08.2022 - 22:59 Uhr

Der Hausgerätehersteller Vorwerk hat vor Verbrühungsgefahr bei seiner Küchenmaschine Thermomix TM6 gewarnt. In dem bei diesem Gerät standardmäßig verwendeten, festsitzenden Messbecher könnten während des Kochens bei bestimmten Rezepten Zutaten aufschwimmen, sich verdichten und verhindern, dass wie eigentlich vorgesehen Dampf austreten kann, warnte das Unternehmen am Dienstag. "Als Folge kann sich in äußerst seltenen Fällen ein erhöhter Druck im Mixtopf aufbauen, sodass es zu einem plötzlichen und unkontrollierten Austritt des Garguts und dadurch im Einzelfall zu Verbrühungen kommen kann."