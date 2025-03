Verzögerung bis 2038 Frankreichs Atomprogramm kommt ins Stocken

Von t-online 26.03.2025 - 12:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vorerst die letzte Inbetriebnahme in Frankreich: das Atomkraftwerk Flamanville. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Pierre Coquelin)

Frankreich setzt auf Atomkraft. Doch kommt die nukleare Strategie ins Stocken. Neue Atomkraftwerke gehen frühestens 2038 in Betrieb, gesteht die Regierung. Auch für den Standort Fessenheim an der Grenze zu Baden gibt es neue Pläne.

Die Mitteilung des Elysée-Palasts klingt trocken. Schließlich geht es um eine reine Routinesitzung des Rats fürs Nuklearpolitik (CPN) in Frankreich. Doch das Protokoll, das der französische Präsidentenpalast veröffentlichte, hat es in sich. Demnach ist für die neuen Kraftwerke an den Standorten Penly, Gravelines et Bugey die "Erstinbetriebnahme bis 2038" vorgesehen. Drei Jahre später als bisher geplant. Der Ausbau der Atomenergie in Frankreich verzögert sich.

Frankreich bezieht derzeit rund 70 Prozent seiner Energie aus Atomkraft. So viel wie keine andere Industrienation. Nach Russlands Invasion in der Ukraine 2022 hatte Präsident Emmanuel Macron den massiven Ausbau der Atomenergie angekündigt. Bis 2050 sollen 14 neue Kernkraftwerke ans Netz gehen. Zunächst geplant waren sechs Meiler in Penly, Gravelines et Bugey. Vorgesehen sind Druckwasser-Reaktoren vom Typ EPR2. Damit wird das ehrgeizige Programm erstmals verschoben.

Neue Pläne für Fessenheim an der Grenze zu Baden

Zuletzt ging im vergangenen Herbst der Reaktor Flamanville 3 in Betrieb – mit 13 Jahren Verspätung. Die Kosten für den staatlichen französischen Konzern EDF steigerten sich von ursprünglich geplanten gut 3,3 Milliarden Euro auf rund 13 Milliarden Euro. Atomenergie gilt nicht nur als teuer, sondern auch technisch als Auslaufmodell. Die Kernfusion gilt als Technik der Zukunft.