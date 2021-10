Reisen wird teurer

Bahn erhöht Ticketpreise ab Dezember

01.10.2021, 12:09 Uhr | dpa, t-online

Reisen mit der Deutschen Bahn wird ab Mitte Dezember teurer. Im Durchschnitt muss man für Tickets dann etwa 1,9 Prozent mehr zahlen.

Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise. Sie steigen am 12. Dezember zum Fahrplanwechsel im Durchschnitt um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte.

Bahncard-Preise steigt um 2,9 Prozent

Die Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die BahnCard 100 erhöhen sich ebenso, hier aber um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Preise für die BahnCard 25 und 50 steigen ebenfalls um 2,9 Prozent. Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass die Preise sieben Jahre lang nicht erhöht worden sind.

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 13. Oktober. Wer bis einschließlich 11. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.

Diese Preise ändern sich nicht

Die Super Sparpreise und Sparpreise werden nicht angehoben. Hier sind die Tickets weiter ab 17,90 Euro beziehungsweise 21,50 Euro erhältlich.

Der Preis für eine Sitzplatzreservierung bleibt mit vier Euro in der 2. Klasse beziehungsweise 5,30 Euro in der 1. Klasse ebenso unverändert.