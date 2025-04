LGBTQ+-Parade in Budapest (Archivbild). Ungarns Regierung erkennt Geschlechtervielfalt nicht mehr an. (Quelle: IMAGO/Martin Fejer/estost.net/imago)

Non-binäre Menschen werden in Ungarn nicht mehr anerkannt. Die Verfassung erkennt nur noch Mann und Frau an. Die Opposition schielt auf die Wahl 2026.

Trompeten-Protest im Parlament

Am Tag vor der Abstimmung hatte Oppositionsführer Péter Magyar ein Treffen der oppositionellen Kräfte in Ungarn organisiert. Unter anderem wurden Ergebnisse einer selbst-organisierten Volksabstimmung organisiert. Magyar war mit seiner Bewegung Respekt und Freiheit (Tisza) im Vorjahr bei der Europawahl mit 30 Prozent zur zweitstärksten Kraft hinter der Fidesz-Partei von Orbán aufgestiegen. Die nächste Wahl in Ungarn findet 2026 statt. In Ungarn unterstützen die oppositionellen Parteien traditionell den Kandidaten aus ihren Reihen mit den besten Aussichten.