Kanzler Merz dankte beim Treffen mit US-Präsident Trump auch für den Sieg über Nazi-Deutschland. In Russland stößt das auf Kritik. Gewarnt wird gar vor einer Konfrontation zwischen Moskau und Berlin.

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat in einer Botschaft an den Bundestag vor einer Eskalation der Lage zwischen beiden Ländern gewarnt. "Die heutige deutsche Regierungselite schafft die Voraussetzungen für eine Verschärfung der Situation und provoziert Zusammenstöße zwischen unseren Ländern", sagte Wolodin in einer auch als Video verbreiteten Botschaft. Es sei die Frage, ob die deutsche Bevölkerung eine Konfrontation wolle. "Wir wollen das nicht. Aber wenn es dazu kommt, dann sind wir dazu bereit", sagte Wolodin.