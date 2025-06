Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die ukrainischen Geheimdienste fügten Russland zuletzt schwere militärische Rückschläge zu. Ihre Rolle im Krieg wird immer bedeutender. Wozu sind sie noch fähig?

Am Tag nach der erfolgreichen Operation war Wassyl Maljuk hochzufrieden. "Dies war nicht nur ein vernichtender Schlag für die feindlichen Flugzeuge, sondern auch eine Ohrfeige für die Macht und den terroristischen Charakter der Russischen Föderation", erklärte der Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU am Montag. Tags zuvor hatte der SBU in der beispiellosen Geheimoperation "Spinnennetz" vier Militärflugplätze in Russland mit Drohnen angegriffen. Dutzende strategisch wichtige Flugzeuge sollen zerstört oder beschädigt worden sein.

Die Ohrfeige galt dem Kreml direkt. Das zeigt die Reaktion Wladimir Putins. In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump kündigte der Kremlchef am Mittwoch Vergeltung an. Er könne die Tat nicht unbeantwortet lassen, soll Putin gesagt haben. Schon zuvor hatte er erklärt, die Ukraine werde die Attacke "bereuen". Verstärkt wurden diese Rachegelüste vermutlich noch durch einen weiteren SBU-Angriff: Am Dienstag löste der Geheimdienst eine Explosion an der für Russland prestigeträchtigen Krim-Brücke aus. Die Schäden sind potenziell folgenschwer.

Seit die Lage auf dem Schlachtfeld für die ukrainische Armee immer schwieriger wird, sind es vor allem die Geheimdienste des Landes, die mit teils spektakulären Operationen für Schlagzeilen sorgen. Regelmäßig greifen sie militärische Hochwertziele, aber auch Personen aus dem Kreml und Russlands Militär an. Je komplexer die Situation an der Front wird, desto wichtiger könnten die Geheimdienste für die Ukraine werden. Schon jetzt führen sie einen "Schattenkrieg" gegen Russland. Dabei nehmen sie sich ein klares Vorbild: den berüchtigten Mossad aus Israel.

"Jedes Verbrechen muss bestraft werden"

Welche Aufgabe er für seinen Geheimdienst für die wichtigsten hält, erklärte SBU-Chef Maljuk der "Financial Times" im vergangenen Jahr: die Bekämpfung der Geheimdienste des Feindes. Auch die Motivation des SBU unterstrich Maljuk damals: "Die Position des Sicherheitsdienstes ist klar und eindeutig: Jedes Verbrechen des Angreifers muss bestraft werden." Der SBU ist eigentlich der Inlandsgeheimdienst der Ukraine, führt jedoch seit Beginn der russischen Vollinvasion vermehrt auch Operationen in Russland aus.

Die Ukrainer sehen die Mission ihres Geheimdienstes offenbar auch nicht als erfüllt an, sollte der Krieg etwa durch Verhandlungen beendet werden. Ende April erklärte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im ukrainischen Parlament, Roman Kostenko, im Interview mit der "Ukrainska Pravda", dass die Arbeit der Geheimdienste dann erst wirklich beginnen werde. "Die Eliminierung von Kriminellen, die Zivilisten erschossen, Raketen abgefeuert, analysiert, Entscheidungen getroffen und Befehle erteilt haben, wird die Hauptaufgabe unserer Geheimdienste sein." Diese Leute würden bestraft werden, "wo immer sie sind".

Der Mossad als Vorbild für ukrainischen Geheimdienste?

Kostenko, der vor seiner Tätigkeit als Politiker zunächst selbst im Militär und später in einer SBU-Spezialeinheit diente, nannte dabei das Vorbild der ukrainischen Spione: den israelischen Geheimdienst Mossad. "Ich denke, dass der Job unserer Dienste in den nächsten, 10, 20, 30 Jahren – oder solange es nötig ist – der gleiche sein wird, wie bei den Juden, die nach Nazis gesucht haben, die in den Konzentrationslagern Verbrechen an ihnen begangen hatten."