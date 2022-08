Ungarn: Behörde warnt vor "zu weiblicher Erziehung"

Aktualisiert am 26.08.2022 - 14:30 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 14:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Behörde in Ungarn warnt vor "zu weiblicher Erziehung"

Der ungarische Rechnungshof sorgt sich um die Männer des Landes und mahnt eine drohende Ungleichheit der Geschlechter durch "zu weibliche Erziehung" an.

Der ungarische Rechnungshof hat vor "zu weiblicher Erziehung" gewarnt. Diese könne die Entwicklung von Jungen beeinträchtigen und zu demografischen Problemen führen, heißt es in einem Bericht der Behörde. Wenn die Bildung "weibliche Eigenschaften" wie "emotionale und soziale Reife" begünstige und so die "Überrepräsentation von Frauen an den Universitäten" verursache, werde die Geschlechtergleichheit "erheblich geschwächt".