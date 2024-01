Videotranskript lesen

Eher untypische und seltene Aufnahmen aus Russland:



In der russischen Teilrepublik Baschkortostan findet derzeit eine der größten Protestaktionen seit Beginn des Ukraine-Kriegs statt.



Die Polizei geht hart gegen die rund 1.500 Protestierenden vor, verhaftet viele von ihnen.

Rund um den Platz versammelte sich die russische Nationalgarde und die Bereitschaftspolizei, auch Männer in Zivil mit Gesichtsmasken waren im Einsatz, mehrere Polizeibusse beteiligt.



Grund für den Protest ist das Gerichtsurteil gegen den Umweltaktivisten Fail Alsynow wegen angeblichem Rassismus.



Außerdem hatte er sich im Oktober 2022 öffentlich gegen den Krieg ausgesprochen und seine Landsleute aufgefordert, sich nicht daran zu beteiligen.



Die Region Baschkortostan gehört nach Medienangaben zu den russischen Gebieten mit überdurchschnittlich hohen Verlusten im Ukraine-Krieg.



Auf Alsynow warten nun vier Jahre Strafkolonie mit verschärften Haftbedingungen.

Er wird wohl für viele in der Region eine Symbolfigur des Widerstands bleiben.