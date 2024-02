Videotranskript lesen

Frauen russischer Soldaten beschweren sich öffentlich über die Verhältnisse an der Front in der Ukraine – und das in einem Land, in dem Kritik am Krieg verboten ist.

Putin-Propagandist Solowjow zieht im Staatsfernsehen nun heftig über diese Frauen her:

“Es gibt jetzt einige Frauen, die sich erdreisten, im Namen der an der Front kämpfenden Männer zu sprechen. Können wir vielleicht von ihren Ehemännern hören?”

Solowjow bezeichnet die Männer als Helden, die sich ihrem Land in den Dienst stellen.

“Aber sind Sie Ihres Mannes würdig, der für sein Heimatland kämpft und es verteidigt?”

Diese Frau trug erst kürzlich einen emotionalen Appell für die Rückkehr ihres Ehemanns aus der Ukraine vor.

„Was kommt als Nächstes? Das Verteidigungsministerium hat sein Geld ausgegeben, jetzt müssen wir alles aus unseren Jungs herausquetschen, das letzte Leben aus ihnen herausholen?”

Zuletzt gab es auch immer wieder Beschwerden russischer Soldaten in sozialen Medien darüber, dass sie ihren Sold nicht erhalten haben.

Nach russischen Angaben erhalten Soldaten ein Grundgehalt von umgerechnet etwa 400 Euro pro Monat.

Die Frontzulage soll bei rund 1.760 Euro liegen. Für Solowjow auch ein Grund, weswegen die Frauen sich nicht beschweren dürfen:

“Für russische Verhältnisse liegt es deutlich über den Durchschnittsgehältern in den Regionen.”

Staatsnahe russische Medien verbreiten gezielt falsche und irreführende Informationen über den Krieg, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.