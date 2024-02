Toter Kremlkritiker Nawalny soll am Freitag in Moskau beerdigt werden Von t-online , dpa , sic Aktualisiert am 28.02.2024 - 11:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der verstorbene russische Kremlkritiker Alexej Nawalny (Archivbild): Sein Team gab nun Datum und Ort seiner Beerdigung bekannt. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist plötzlich in russischer Haft verstorben. Russische Behörden verzögerten daraufhin die Herausgabe seines Leichnams. Jetzt soll er beerdigt werden.

Lange hat seine Familie um die Herausgabe des Leichnams von Alexej Nawalny gekämpft. Jetzt steht der Termin für seine Beerdigung. Nawalnys Sprecherin, Kira Jarmysch, hat auf der Plattform X mitgeteilt, dass Nawalny am 1. März in Moskau auf dem Borissowskoje-Friedhof beerdigt werden soll. Zuvor soll es um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr deutscher Zeit) eine Trauerfeier in einer Kirche im südöstlichen Moskauer Bezirk Marjino geben. Sie rief dazu auf, frühzeitig zur Trauerfeier zu erscheinen.

Zuletzt hatte Nawalnys Team beklagt, dass die russischen Behörden die Organisation der Trauerfeier behindert hätten. "Nach einem Tag Suche haben wir immer noch keinen Trauersaal gefunden", schrieb Jarmysch am Dienstag auf X. Einige Bestattungsunternehmen hätten erklärt, sie seien ausgebucht, andere hätten abgelehnt, sobald der Name Nawalny gefallen sei. "An einer Stelle wurde uns gesagt, dass den Beerdigungsinstituten verboten worden sei, mit uns zu arbeiten."

Ermittler forderten wohl heimliche Beerdigung

Nawalny starb am 16. Februar nach Behördenangaben in einem Straflager in der sibirischen Arktisregion Jamal. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der durch den Giftanschlag 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von "natürlichen" Ursachen die Rede. Der Politiker war zum Zeitpunkt des Todes 47 Jahre alt.