Am Mittwoch hat die Witwe Alexej Nawalnys, Julia Nawalnaja, vor dem Europaparlament gesprochen. Dabei griff sie Russlands Präsidenten Putin mit scharfen Worten an.

Die Witwe des in Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, hat die EU zu einem Umdenken in ihrer Sanktionspolitik gegen Russland aufgefordert. Die EU müsse gegen Putins Regime "Methoden des Kampfs gegen organisiertes Verbrechen" anwenden, sagte Nawalnaja am Mittwoch in einer Rede vor dem EU-Parlament und forderte von den Abgeordneten, stärker gegen Putins Helfer vorzugehen. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnete Nawalnaja als "Chef einer kriminellen Bande".