Ein Privatjet für einen medizinischen Transport verunglückt in einem Gebiet mit vielen Geschäften, Häusern und dichtem Verkehr in Philadelphia. Mehrere Videos zeigen die dramatischen Szenen.

Es ist ein weiteres Flugzeugunglück in den USA innerhalb weniger Tage: In Philadelphia ist ein Jet mit sechs Menschen an Bord mitten in einem belebten Gebiet der US-Ostküstenstadt abgestürzt.