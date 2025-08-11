t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Krieg gegen die Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 11.08.2025 - 02:25 UhrLesedauer: 1 Min.
Krankenwagen in RusslandVergrößern des Bildes
Russland meldet zwei Tote in Tula bei einem ukrainischen Drohnenangriff. (Archivfoto) (Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa/dpa-bilder)
Immer wieder greift die Ukraine russische Gebiete mit Drohnen an. Laut Russland gibt es erneut Opfer.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Tula sind russischen Angaben zufolge zwei Menschen getötet worden. Unter Berufung auf den Gouverneur der Region berichtete die Nachrichtenagentur Tass von einem Luftangriff auf ein ziviles Unternehmen in der zentralrussischen Stadt, es habe dabei zudem drei Verletzte gegeben. Sie kamen demnach mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Elf Drohnen seien zerstört worden.

Tass meldete am Abend unter Berufung auf Behördenangaben den Abschuss Dutzender Drohnen in unterschiedlichen Regionen Russlands. In Brjansk sei laut dem dortigen Gouverneur durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne eine Frau verletzt worden, hieß es.

Die Ukraine nutzt die Drohnenattacken in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg, um Ziele im Hinterland des Gegners zu treffen und den militärischen Nachschub zu stören. Die Schäden und Opfer infolge der ukrainischen Angriffe stehen in keinem Verhältnis zu den vielen Toten und Verletzten sowie schweren Zerstörungen durch die russischen Attacken.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
RusslandUkraine
