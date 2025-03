Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Steve Witkoff verhandelte im Kreml und in Katars Palästen, obwohl er kaum diplomatische Erfahrung hat. Wie wurde aus dem Immobilienmogul einer der wichtigsten Unterhändler von Donald Trump?

Steve Witkoff ist der erste hochrangige US-Amerikaner, der sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit Wladimir Putin getroffen hat. Dabei ist er kein Karrierediplomat, sondern ein New Yorker Immobilienmogul mit besten Verbindungen zu Donald Trump. Der US-Präsident hatte ihn zu Beginn seiner Amtszeit zu seinem Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt, doch seine Mission geht inzwischen weit darüber hinaus.

Trump hat ihm nicht nur die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine aufgetragen, sondern womöglich auch Gespräche über ein Nuklearabkommen mit dem Iran. Damit übernimmt er Aufgaben, die normalerweise einem Außenminister zufallen würden. Doch statt auf Marco Rubio setzt Trump für die heikelsten Aufgaben lieber auf einen Mann, der einen ähnlichen Karriereweg wie Trump selbst zurückgelegt hat. Witkoff ist ein Immobilienmogul, der sich zum Selfmade-Milliardär hochgearbeitet hat und jetzt Trumps "Fixer" (Reparierer) und Schatten-Außenminister in einem ist.

Vom Mietshaus zum Wolkenkratzer

Steve Witkoff wurde 1957 in der Bronx in New York geboren und ist jüdisch. Er studierte Jura an der Hofstra-Universität und stieg in eine Immobilienkanzlei ein. Dort erledigte er unter anderem die juristische Schreibarbeit für den jungen Donald Trump, der dort Kunde war. Der Anwalt ließ sich von Trump dazu inspirieren, selbst ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Er bewunderte Trumps Fähigkeit, bestehende Gebäude zu lukrativen Objekten zu machen. "Er hat mich beobachtet und sich gesagt: Wenn Trump das kann, dann kann ich das auch", zitierte der US-Präsident im Jahr 2018 die Motivation Witkoffs. Er begann, mit geliehenem Geld heruntergekommene Mietshäuser in New York zu kaufen und machte sich schnell einen Namen in der Branche.

Ihre Freundschaft begründete jedoch kein Immobiliendeal, sondern eine zufällige Begegnung in einem Feinkostgeschäft. Trump hatte kein Geld dabei und bat den ebenfalls dort wartenden Witkoff, ihm ein Schinken-Käse-Sandwich zu kaufen. Als sie sich Jahre später wiedertrafen, erinnerte sich Trump an das Sandwich und die beiden wurden Freunde, so Witkoff.

Die Zeitung "Observer" schrieb im Jahr 1999 über Witkoff, der damals 41-jährige sei "ein hagerer, schneidiger Mann, der eine Ausgabe des Buchs 'Tough Jews' (ein Roman über jüdische Gangster) auf seinem Schreibtisch liegen hat und beim Eintreiben von Mieten in New York eine Waffe bei sich trägt". Er sei ein "echter Knallkopf", der schnell Karriere machte und "die 90er-Jahre-Version des auffälligen Immobilienmaklers" verkörpert habe. Mit seiner Firma, der Witkoff Group, investierte er zunehmend auch in ikonische Immobilien wie das Woolworth Building. "Er hört nicht auf. Er ist der Letzte, der Feierabend macht", charakterisierte ihn ein damaliger Bankmanager.