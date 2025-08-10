t-online - Nachrichten für Deutschland
Israel: Protest gegen Gaza-Krieg – Aktivistinnen stürmen Livesendung

"Müssen die Regierung stoppen"
Aktivistinnen stürmen Livesendung in Israel

Von dpa
Aktualisiert am 10.08.2025 - 11:07 UhrLesedauer: 1 Min.
Aktivistinnen der Organisation Standing Together stürmten eine Live-Abstimmung in der Show "Big Brother": Sie protestierten gegen den Krieg in Gaza.Vergrößern des Bildes
Aktivistinnen der Organisation Standing Together stürmten eine Live-Abstimmung in der Show "Big Brother": Sie protestierten gegen den Krieg in Gaza. (Quelle: Screenshot X/@omdimbeyachad)
Auch in Israel gibt es massive Kritik am Krieg im Gazastreifen. Friedensaktivistinnen haben den Protest nun in ein Fernsehstudio getragen.

Als Protest gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs haben israelische Friedensaktivisten eine Live-Sendung im Fernsehen gestürmt. Während einer Abstimmung in der Show "Big Brother" sprangen mehrere junge Menschen mit weißen T-Shirts mit der Aufschrift "Wir verlassen Gaza" plötzlich auf die Bühne und setzten sich dort demonstrativ auf den Boden. "Das Volk fordert: Stellt das Feuer ein!", riefen sie immer wieder, während sie von Sicherheitsleuten weggetragen wurden.

Die Organisation Standing Together, die sich für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, reklamierte die Protestaktion für sich. "Während nur eine Autostunde von den Studios von 'Big Brother' entfernt Geiseln ihrem Schicksal überlassen werden und Kinder an Hunger sterben, berichten die Medien dem Volk nicht, was in Gaza geschieht, und suggerieren den Bürgern, alles sei wie gewohnt", teilte die Organisation auf ihrer Facebook-Seite mit.

Wenn die israelische Regierung die Geiseln im Stich lasse "und den Vernichtungs- und Aushungerungsfeldzug in Gaza im Namen eines messianischen Traums von Eroberung und Besiedlung fortsetzt – kann man nicht zur Tagesordnung übergehen", hieß es weiter in der Mitteilung. Der Krieg könne nur gestoppt werden, "wenn wir alle unsere eigene Routine unterbrechen", forderten sie. "Wir müssen verhindern, dass die Regierung ihre Kriegspläne, die uns allen schaden, fortsetzt – und sie jetzt stoppen."

  • Nachrichtenagentur dpa
