Können Sie einmal grundsätzlich erklären, was es mit der amerikanischen Volkszählung auf sich hat?

Laut unserer Verfassung muss sie alle zehn Jahre durchgeführt werden, um etwa die Anzahl der Sitze aus den 50 Bundesstaaten im US-Repräsentantenhaus proportional zu verteilen. Dass die Volkszählung sogar in der US-Verfassung steht, zeigt, dass die Gründerväter sie für so wichtig hielten, sie derart zu priorisieren. Diese Zählung ist die Grundlage unseres repräsentativen Regierungssystems und unserer Demokratie. Sie ist grundlegend wichtig für das, was wir als Land insgesamt überhaupt sind.

Es wird spekuliert, dass Trump nun einen sogenannten "Mid-Census" abhalten will. Was ist damit gemeint?

Das wäre eine Volkszählung zur Mitte des Jahrzehnts, also 2025. Dazu muss man sagen, dass die Verfassung so etwas zur Sitzverteilung im Repräsentantenhaus nicht zulässt. Aber der Kongress hat in den 1970er Jahren ein Gesetz für eine mögliche Volkszählung zur Mitte des Jahrzehnts verabschiedet. Allerdings, um aktuellere und aktuellere Informationen und Statistiken über die demografischen und wirtschaftlichen Merkmale unserer Bevölkerung, Haushalte und Gemeinden zu erhalten. Aber wie gesagt: Das Gesetz verbietet es, eine solche Volkszählung zur Mitte des Jahrzehnts zur Neuverteilung der Sitze im Repräsentantenhaus oder zur Neuziehung der Wahlkreise zu nutzen.

Trump gibt an, dass Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere künftig von der Zählung ausgeschlossen werden. Das würde viele Millionen Menschen betreffen. Aber warum wäre das ein dramatischer Schritt?

Die ursprüngliche Verfassung schloss eine bestimmte Gruppe von der Repräsentation im Kongress aus. Sie verlangte, Sklaven, also schwarze Amerikaner, nur als drei Fünftel einer Person für die Zuteilung von Sitzen im Repräsentantenhaus zu zählen. Diese ziemlich beschämende Vergangenheit wurde nach unserem Bürgerkrieg 1865 durch den 14. Verfassungszusatz geändert, der besagt, dass die Volkszählung "die ganze Anzahl von Personen" zählen muss. Das bedeutet: alle in den Vereinigten Staaten lebenden Personen, unabhängig vom Einwanderungsstatus.

Warum müssen Menschen ohne Papiere gezählt werden, wenn sie doch gar nicht wählen dürfen?

Die Volkszählung sollte nicht nur auf den Wahlberechtigten basieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir haben Abertausende von rechtmäßigen Daueraufenthaltsberechtigten, die zwar nicht wählen dürfen, aber in unserem Militär dienen und unser Land beschützen. Sollten sie denn nicht vertreten sein? Aber noch wichtiger: Kinder wählen auch nicht. Sollten auch sie nicht vertreten sein? Die Zuteilung von Sitzen in unserem Repräsentantenhaus bestimmt auch die Anzahl von Wahlleutestimmen im Electoral College, mit denen schließlich der Präsident gewählt wird.

Inwiefern kann sich das am Ende auswirken?

Sehen Sie, Donald Trump hat etwa bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 das sogenannte Popular Vote, also bei den absoluten Stimmen verloren, aber bei Wahlleutestimmen im Electoral College gewonnen. Diese Mehrheit ist entscheidend, und die Anzahl der Wahlleute jedes Bundesstaates basiert auf den Bevölkerungszahlen der Volkszählung des jeweiligen Bundesstaates. Die Bedeutung einer verfassungsgemäßen Volkszählung kann also gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wer die Zählweise verändert, ändert aber weit mehr, als es auf den ersten Blick erscheinen mag – und zwar weit über Wahlen hinaus.