Anschlag in Straßburg

Was wir über den Täter wissen

Augenzeugen berichten, der Täter habe eine Vielzahl von Schüssen abgegeben. Doch wer ist der junge Mann, der so viel Leid angerichtet hat? Das ist bislang bekannt.

Der Verdächtige ist ein 29-jähriger Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln. Aufgewachsen ist Cherif C. in Hohberg bei Straßburg, berichtet die Zeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace".

Er wuchs mit sechs Geschwistern im Elternhaus in Straßburg auf. Die Schule hat er abgeschlossen, dann aber keine Ausbildung gemacht. Er arbeitete in der Gemeinde und meldete sich 2011 arbeitslos.

Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ist er den Behörden bekannt. Bereits 2008 und 2011 wurde er in Frankreich zu Gefängnisstrafen verurteilt. Er soll mehrere Einbrüche begangen und einen Jugendlichen mit einer zerstörten Glasflasche angegriffen haben.



Von Deutschland nach Frankreich abgeschoben

2013 wurde er in der Schweiz jeweils wegen mehrerer Einbrüche zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das Amtsgericht Singen verurteilte ihn Mitte 2016, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen im Süden Baden-Württembergs eingebrochen war. Dort sagte er vor Gericht aus, er habe bereits vier Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Nach dem Verbüßen der Strafe in Deutschland wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben.

In Frankreich galt er als radikalisiert und gefährlich. Über mögliche Verbindungen zu Terrorgruppen war zunächst nichts bekannt. Der französische Fernsehsender BFMTV will aber über Informationen verfügen, nach denen Cherif C. in der Islamistenszene Straßburgs unterwegs gewesen sei.

Geheimdienst stufte Täter als Risiko ein

Die Straßburger Polizei erklärte, der Täter sei vom Inlandsgeheimdienst als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Demnach gibt es über ihn eine eigene Akte, ein sogenanntes "Fiche S". In dieser Kategorie werden in Frankreich etwa 26.000 Personen gelistet, rund 10.000 von ihnen gelten als gewaltbereit.

Am Vormittag vor dem Anschlag hatten die Behörden versucht, ihn zu verhaften. Er wurde in seiner Wohnung allerdings nicht angetroffen. Bei der Durchsuchung wurden aber Handgranaten gefunden.







Auf Twitter kursierte bereits kurz nach dem Anschlag ein angebliches Fahndungsfoto und der Name des Mannes. Die regionale Tageszeitung "L'Est Republicain" schreibt, ihr sei von einer Quelle bei der Polizei bestätigt worden, dass das Bild den Gesuchten zeigt. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei dem Bild wirklich um den mutmaßlichen Täter handelt, gibt es bislang nicht.