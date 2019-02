169 Menschen an Bord

Berichte: Bombendrohung gegen Passagierflugzeug in Stockholm

07.02.2019, 12:18 Uhr | dpa, pdi

Schrecken für 169 Menschen an Bord einer Passagiermaschine der Airline Norwegian: Laut Medienberichten geht telefonisch eine Bombendrohung ein. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

In Schweden hat es Medienberichten zufolge eine Bombendrohung gegen eine Passagiermaschine gegeben. Die Drohung gegen ein Flugzeug der norwegischen Airline Norwegian sei am Vormittag kurz nach dem Start der Maschine auf dem Flughafen Stockholm-Arlanda in Richtung Frankreich eingegangen, berichtete die schwedische Zeitung "Expressen".



An Bord befänden sich 169 Menschen. Die Boeing 737 sei nach Arlanda umgekehrt. Wie die Zeitung "Aftonbladet" berichtete, ging die Drohung telefonisch aus Oslo ein. Nähere Umstände waren zunächst nicht bekannt.