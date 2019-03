Premierministerin lobt Beamte

Zwei Streifenpolizisten stoppten den Christchurch-Attentäter

16.03.2019, 15:38 Uhr | AFP, pdi

Nach den Terrorangriffen auf Moscheen steht Neuseeland unter Schock. Der Schütze wurde auf seiner Todesfahrt von einem Polizeiauto gerammt. Regierungschefin Ardern feiert die Polizisten an Bord als Helden.

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat den Mut zweier Polizisten gelobt, die den Attentäter von Christchurch 36 Minuten nach dem ersten Notruf festgenommen hatten. Ohne ihr Eingreifen hätte der 28-jährige Australier wahrscheinlich noch mehr als die 49 Besucher zweier Moscheen getötet, sagte Ardern vor Journalisten. "Der Täter war bereits unterwegs, in seinem Auto wurden zwei weitere Waffen entdeckt, und er hatte eindeutig die Absicht, seinen Angriff fortzusetzen".

Der rechtsextreme Australier hatte am Freitag bei Angriffen auf zwei Moscheen von Christchurch 49 Menschen getötet und mehr als 40 weitere Menschen verletzt, von denen elf laut Ardern am Samstag weiter in lebensbedrohlichem Zustand waren. Nach dem letzten Angriff auf eine Vorort-Moschee war der Attentäter in einem Wagen unterwegs, als er von zwei Polizisten gestoppt wurde.

"Außerordentlich stolz"

Auf einem unscharfen Video, das offenbar aus einem vorbeifahrenden Auto aufgenommen wurde, war das helle Fahrzeug des Angreifers am Rand einer befahrenen Straße zu sehen. Es war von einem Polizeiwagen gegen einen Bordstein gerammt worden, eines seiner Vorderräder ragte in die Luft. Zwei Polizisten hatten ihre Waffen auf die offene Beifahrertür gerichtet. Später war zu sehen, wie sie eine schwarz gekleidete Gestalt von dem Fahrzeug wegschleppten.

Nach ihren Informationen handle es sich um zwei einfache Dorfpolizisten aus der nahegelegenen Ortschaft Lincoln, sagte Premierministerin Ardern weiter. Neuseelands Polizeichef Mike Bush sagte, er sei "außerordentlich stolz" auf das Eingreifen der beiden Beamten.

Nach islamfeindlichen Kommentaren auf den blutigen Anschlag verweigerten unterdessen die australischen Behörden dem ultrarechten Blogger Milo Yiannopoulos die Einreise. Die Kommentare des für seine Provokationen berüchtigten 34-jährigen Briten und ehemaligen "Breitbart"-Redakteurs seien "entsetzlich und schüren Hass und Spaltung", erklärte Innenminister David Coleman. Deshalb erhalte er kein Visum für seine geplante Tour.

Prügelei in Melbourne

In einem Facebook-Kommentar zu den blutigen Moschee-Angriffen hatte Yiannopoulos erklärt, derartige Massaker geschähen, weil die Regierungen "barbarische, fremde Religionen" "verhätscheln".

Australischen Medienberichten zufolge hatte Premierminister Scott Morrisson schon vorher entschieden, Yiannopoulos nicht ins Land zu lassen, seine Haltung aber nach heftigen Protesten ultrakonservativer Vertreter seiner Liberalen Partei wieder geändert.







In der australischen Metropole Melbourne prügelte der ultrarechte Senator Fraser Anning auf einen jungen Mann ein, der ihn nach ebenfalls verletzenden Kommentaren zu dem Massaker mit einem Ei beworfen hatte. Anning schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht, bevor ihn ein Wachmann stoppen konnte. Zuvor hatte der umstrittene Senator von Queensland in einer Erklärung die Einwanderung für den Anschlag verantwortlich gemacht.