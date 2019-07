Razzia in Norditalien

Polizei hebt Neonazi-Waffenlager aus – und findet eine Rakete

Die Anti-Terror-Abteilung der italienischen Staatspolizei hat bei einer Razzia gegen Neonazis ein riesiges Waffenlager ausgehoben. Sie kamen ihnen bei der Überwachung von Ukraine-Kämpfern auf die Spur.

Italienische Ermittler haben bei einer groß angelegten Aktion gegen Neonazis ein umfangreiches Waffenlager mit Kriegswaffen ausgehoben – dabei fanden die Beamten der Staatspolizei unter anderem eine funktionstüchtige Luft-Luft-Rakete. Drei Personen wurden festgenommen, teilte die Staatspolizei mit. Damit kamen einjährige Ermittlungen zu ihrem vorläufigen Abschluss.

Spur in der Ostukraine

Auf die Schliche seien die Ermittler den Verdächtigen gekommen, als sie die Spur von italienischen Kämpfern in der Ukraine verfolgten, hieß es in einer Mitteilung. Den Angaben der Polizei zufolge hatte sich das Netzwerk an militärischen Aktionen gegen die prorussischen Separatisten im Donbass beteiligt. An den Kämpfen beteiligen sich immer wieder Rechtsextremisten aus ganz Europa auf beiden Seiten.



Bei dem nun Hauptverdächtigen handelt es sich laut Medienberichten um einen ehemaligen Kandidaten der italienischen Kleinstpartei "Forza Nuova", der früher als Zollbeamter arbeitete. In seinem Haus und einem kleinen Lager fand die Polizei laut Mitteilung insgesamt neun Sturmgewehre, sieben Pistolen, drei Schrotflinten, 20 Bajonette sowie fast 1.000 Schuss Munition und weitere Waffenteile – ebenso wie die moderne Rakete.

Rakete aus französischer Produktion

Die Luft-Luft-Rakete vom Typ Matra S530 aus französischer Produktion sei für den Verkauf bestimmt gewesen. Der 60-Jährige habe die Rakete an Extremisten in der Ukraine verkaufen wollen. An den Verhandlungen darüber seien auch die beiden weiteren Verdächtigen beteiligt gewesen.





Eine solche Rakete mit einer Reichweite von rund 25 Kilometern und Überschallgeschwindigkeit kann nur von einem Flugzeug aus abgeschossen werden. Wie der Mann an die Rakete gekommen war, die nach italienischen Medienberichten unter anderem bei den Streitkräften des Golfemirats Katar im Einsatz sei, wurde zunächst nicht bekannt.