Seit fast 100 Jahren wird in Fürth Sport- und Sicherheitsausrüstung gemacht. Jetzt geht die Mehrheit des Familienunternehmens in fremde Hände.

Der fränkische Hersteller von Schutzausrüstung und Spezialbrillen, Uvex, wird in Teilen an einen Finanzinvestor verkauft. Das teilte das Unternehmen am Firmensitz in Fürth mit. Die Private-Equity-Firma Warburg Pincus werde die Mehrheit an dem Unternehmen erwerben, hieß es. Die Gesellschafterfamilien Winter und Grau blieben mit "einem signifikanten Minderheitsanteil" beteiligt.