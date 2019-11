Messerangriff in London

Mann wollte Attentäter mit Narwalzahn stoppen

30.11.2019, 11:56 Uhr | t-online.de , jp

Bei dem Mann, der am Freitag in London zwei Menschen erstochen und weitere verletzt hatte, handelte es sich offenbar um einen verurteilten Terroristen. Das gab die britische Anti-Terror-Polizei bekannt. (Quelle: t-online.de)

Bei dem Terrorangriff auf der London Bridge wollte ein Mann den Angreifer mit einem langen Gegenstand aufhalten. Er ist Medienberichten zufolge mit einem Narwalzahn auf den Attentäter zugegangen.

Mit einem Messer hat gestern ein Mann auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei erschoss ihn, zuvor hatten Passanten versucht, den Attentäter aufzuhalten. Ein Mann nutzte dabei eine ungewöhliche Waffe: Die britische "The Sun" und der "Guardian" berichten übereinstimmend, dass ein Tourguide in der nahe gelegenen Fishmonger's Hall einen 1,50m langen Narwahlzahn von der Wand riss und damit auf den als Usman K. identifizierten Täter zuging.

Three men take Usman Khan down - with a fire extinguisher and a Narwhal tusk pic.twitter.com/bgU8F5U0wc — JamesHeartfield (@JamesHeartfield) November 30, 2019

Auf Videoaufnahmen ist der Einsatz des couragierten Londoners mit dem Narwahlzahn zu erkennen. Auch auf Twitter berichteten mehrere Augenzeugen von dem ungewöhnlichen Einsatz der Wanddekoration. Zusammen mit einem anderen Mann, der einen Feuerlöscher zur Abwehr des Angreifers nutzte, konnte er den Täter offenbar davon abhalten, noch mehr Menschen zu verletzen.



Laut "The Sun" fand in der Fishmonger's Hall zum Zeitpunkt der Attacke ein Rehabilitierungsprogramm für Straftäter statt, an dem Berichten zufolge auch der spätere Angreifer teilnahm.