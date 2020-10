Großeinsatz läuft

Mann bei Paris enthauptet – Verdacht auf Terrorismus

16.10.2020, 18:39 Uhr | dpa, AFP

Bewaffneter Polizist in Paris (Archivbild): Nahe der französischen Hauptstadt soll ein Mann auf offener Straße enthauptet worden sein. (Quelle: Zuma Wire/imago images)

In der Nähe von Paris ist Medienberichten zufolge ein Anti-Terror-Einsatz im Gange. Ein Mann soll auf offener Straße einen anderen enthauptet haben. Der Angreifer soll anschließend von der Polizei verletzt worden sein.

Ein Mann ist in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet worden. Der Vorfall ereignete sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag. Wie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa übereinstimmend berichteten, haben die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rief die Bürger auf Twitter auf, den Bereich um den Tatort zu meiden. Dort laufe aktuell ein Einsatz. Der mutmaßliche Angreifer wurde in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei angeschossen und schwer verletzt, verlautete am Abend aus Ermittlerkreisen. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen.