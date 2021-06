Nach Misstrauensvotum

Schwedens Ministerpräsident Löfven tritt zurück

28.06.2021, 10:56 Uhr | dpa

Stefan Löfven: Der schwedische Ministerpräsident hat am Montag seinen Rücktritt eingereicht. (Quelle: TT/imago images)

Erst hatte der schwedische Ministerpräsident in einem Misstrauensvotum das Nachsehen. Nun verkündet er die Konsequenz: der 63-Jährige gibt sein Amt auf.

Eine Woche nach einem Misstrauensvotum im Parlament hat der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven seinen Rücktritt eingereicht. Das gab der 63 Jahre alte Chef der Sozialdemokraten am Montag in Stockholm bekannt.

In Schweden zeichnete sich in der vergangenen Woche nach dem Misstrauensvotum gegen Löfven zunehmend eine Neuwahl ab. Die Chefin der Liberalen, Nyamko Sabuni, erklärte am Donnerstag, sie werde die bisherige Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Grünen nicht weiter unterstützen. Löfven solle abtreten. Damit sanken die Chancen für den Sozialdemokraten, doch noch genügend Rückhalt für seine bisherige Koalition zu finden.

Löfven hatte am Montag eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren, nachdem die Linkspartei im Streit über geplante Lockerungen der Mietpreiskontrolle ihre Tolerierung der Regierungskoalition zurückgezogen hatte. Umfragen zufolge würde es bei einer Neuwahl erneut auf ein politisches Patt hinauslaufen. Nun könnte der Chef der oppositionellen Moderaten, Ulf Kristersson, versuchen eine Regierung zu bilden.