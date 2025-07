Aktualisiert am 18.07.2025 - 17:25 Uhr

Israel nimmt im Gazastreifen verlassene Wohngebäude und zivile Infrastruktur ins Visier und hat so seit März teilweise ganze Nachbarschaften zerstört. Das berichtet die britische BBC und beruft sich dabei auf Satellitenbilder, Videomaterial und Aussagen von Sprechern des israelischen Militärs (IDF). Verschiedene Juristen ordnen das Vorgehen als mögliches Kriegsverbrechen ein.

Seit dem Beginn des Gazakriegs befinden sich laut Zahlen des britischen Roten Kreuzes 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens auf der Flucht. Weil der Krieg noch immer andauert, konnten sie nicht in die leer stehenden Häuser zurückkehren.

Satellitenbilder sollen großflächige Zerstörung zeigen

Auch in anderen von der IDF kontrollierten Gebieten im Gazastreifen seien Gebäude zerstört worden, heißt es. Andere Städte, die größtenteils zerstört wurden, sind etwa das früher 27.000 Einwohner große Abasan al-Kabira oder das 11.000 Einwohner zählende Khuza. Laut Angaben der IDF wurden in Khuza 1.200 Gebäude zerstört.

Der Rechtsexperte Eitan Diamond vom "Diakonia International Humanitarian Law Centre in Jerusalem" erklärte mit Blick auf die Genfer Konvention: "Das internationale Völkerrecht verbietet eine solche kontrollierte Zerstörung von zivilem Besitz während eines bewaffneten Konflikts, außer unter den sehr begrenzten Bedingungen einer absoluten militärischen Notwendigkeit." Eine mutmaßliche Bedrohung in der Zukunft würde dafür aber nicht ausreichen.

Israels Regierung spricht von "humanitärer Stadt"

Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigte Anfang des Monats an, in der Gegend von Rafah eine "humanitäre Stadt" für 600.000 Palästinenser zu errichten. Diese Pläne lösten scharfe Kritik in Israel aus. Der frühere Premierminister Ehud Olmert bezeichnete die geplante Stadt gar als "Konzentrationslager".