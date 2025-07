Darüber hinaus berichteten syrische Aktivisten jedoch, dass die israelische Luftwaffe in dem Land gezielt Panzer attackiert. Das würde eher dafür sprechen, dass Israel versucht, das syrische Militär nachhaltig zu schwächen.

Netanjahu könnte Motive für weiteren Konflikt haben

Die israelische Armee kann in Syrien vor allem ihre militärische Überlegenheit ausspielen. Ähnlich wie im Libanon kann es Angriffe auf ein anderes Land starten, weil die israelische Armee militärisch deutlich überlegen ist. Bei dem Luftangriff auf Damaskus starben etwa 15 Angehörige des syrischen Verteidigungs- und Innenministeriums – im Normalfall wäre ein derartiger Angriff eine Kriegserklärung.

Das genaue Motiv von Benjamin Netanjahu, Regierungsgebäude in der syrischen Hauptstadt anzugreifen, blieb bislang unklar. Innenpolitisch ist der israelische Regierungschef angezählt.

Im Streit über die Wehrpflicht für streng religiöse Männer in Israel hat der Ministerpräsident am Mittwoch einen weiteren Regierungspartner verloren. Die ultraorthodoxe Schas-Partei teilte mit, sie gebe alle ihre Posten in der Regierung auf, schließe sich im Parlament aber nicht der Opposition an. Zuvor hatte am Dienstag die ebenfalls ultraorthodoxe Partei Vereinigtes Tora-Judentum (UTJ) ihren Austritt aus der Regierungskoalition erklärt.

Einerseits hat Natanjahus Regierung nun keine Mehrheit im Parlament mehr. Andererseits möchten sich die ultraorthodoxen Parteien auch nicht der Opposition anschließen und einzelnen Vorhaben der Regierung weiterhin zustimmen. Netanjahu muss also vorerst keine Neuwahlen fürchten.

Im Prinzip ist der 75-Jährige seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ein Kriegspremier. Seine Machtbasis in der israelischen Bevölkerung ist eng damit verbunden, in diesen Kriegszeiten für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Die Kritik an ihm wurde in den vergangenen Monaten immer dann lauter, wenn das Land gerade nicht etwa vom Iran oder der libanesischen Hisbollah unter Beschuss stand.