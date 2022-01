Protest gegen "Verräter"

Fliegende Fäuste im Parlament von Honduras

22.01.2022, 14:24 Uhr | AFP

Auf einmal eskaliert die Situation: Während einer Vereidigung kommt es zur Prügelei im Parlamentssaal in Honduras. (Quelle: t-online)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es im Parlament von Honduras. Die Vereidigung des vorläufigen Parlamentspräsidenten entwickelte sich durch einen Protest einiger Abgeordneter zu einem Tumult.

Fliegende Fäuste im honduranischen Parlament: Bei der Vereidigung des vorläufigen Parlamentspräsidenten im Kongress in Tegucigalpa ist es zu heftigen Tumulten gekommen. Abgeordnete der Partei der gewählten neuen Präsidentin Xiomara Castro erklommen am Freitag (Ortszeit) das Podium, als Jorge Calix vereidigt wurde, und beschimpften ihn als "Verräter". Unter einem Hagel von Schlägen und Geschubse ergriff Calix die Flucht.

Es war die erste Sitzung des Parlaments seit der Wahl im November, die Castro von der linken Libre-Partei gewonnen hatte. Sie soll kommende Woche offiziell ins Amt eingeführt werden, ebenso der Parlamentspräsident.

Streit unter Libre-Abgeordneten

Den Tumulten war ein Streit vorausgegangen. 20 abtrünnige Libre-Abgeordneten hatten ihren Mitstreiter Calix überraschend als Übergangs-Parlamentspräsidenten vorgeschlagen, andere Libre-Abgeordnete sahen darin einen Verstoß gegen einen Pakt mit dem Koalitionspartner.

Castro hatte die Wahl am 28. November gewonnen und übernimmt damit als erste Frau das höchste Amt in dem lateinamerikanischen Land. Ihr Sieg war nur durch ein Bündnis mit der Partei PSH möglich, der der Parlamentspräsidentenposten zugesichert wurde. Castro hatte im Wahlkampf versprochen, gegen Korruption und organisierte Kriminalität in Honduras vorzugehen.