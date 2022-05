Die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson hat bei den Kommunal- und Bezirkswahlen in Gro├čbritannien schwere Verluste erlitten. Von hoher Symbolkraft waren vor allem die Niederlagen in den Londoner Bezirken Westminster, wo sich die Regierungsgeb├Ąude befinden, und Wandsworth, die seit Jahrzehnten von den Tories regiert worden waren. Dort setzte sich jeweils die gr├Â├čte Oppositionspartei Labour durch. Am Freitagvormittag war erst rund ein Drittel der Wahlbezirke ausgez├Ąhlt. Zwar waren Verluste der Tories erwartet worden. Dennoch d├╝rften die deutlichen Ergebnisse den Druck auf Johnson noch erh├Âhen, der wegen der "Partygate"-Aff├Ąre bereits parteiintern in der Kritik steht.

Die Abstimmung am Donnerstag galt als erstes Stimmungsbild seit der Aff├Ąre um illegale Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz Downing Street und weitere Skandale der Konservativen Partei. Den Tories wird zudem vorgeworfen, die grassierende Lebenskostenkrise nicht in den Griff zu bekommen. Insgesamt wurde ├╝ber Tausende Sitze in Gemeinde- und Bezirksr├Ąten in weiten Teilen Englands sowie in Wales und Schottland abgestimmt. Johnson selbst stand nicht zur Wahl. Die n├Ąchste Parlamentswahl ist f├╝r 2024 vorgesehen.