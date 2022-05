Medienberichte: Anführer der Terrormiliz IS in der Türkei verhaftet

Medienberichte: Anf├╝hrer der Terrormiliz IS in der T├╝rkei verhaftet

Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi wurde erst im M├Ąrz von der Terrormiliz IS offiziell zum neuen Anf├╝hrer ernannt. Nun wurde der Terrorist laut Medienberichten in der T├╝rkei verhaftet.

Der neue Anf├╝hrer der Terrormiliz IS, Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi, soll in der T├╝rkei verhaftet worden sein. Das berichten t├╝rkische Medien und die US-Nachrichtenagentur Bloomberg ├╝bereinstimmend.

Demnach h├Ątten die t├╝rkische Anti-Terror-Polizei und Agenten des Geheimdienstes am Donnerstag in Istanbul einen Mann festgenommen, der die Terrormiliz gef├╝hrt haben soll, nachdem ihr fr├╝herer Chef Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi im Februar bei einer US-Operation in Syrien get├Âtet worden war. Das best├Ątigten offenbar hochrangige t├╝rkische Beamte, die aus Sicherheitsgr├╝nden anonym bleiben wollten, gegen├╝ber Bloomberg.

Kein Schusswechsel?

Die mutma├čliche Festnahme kommt in einer Zeit, in der die t├╝rkische Regierung erw├Ągt, eine neue Operation gegen kurdische Milizen in Syrien zu starten. Eine Entscheidung dar├╝ber wird noch in dieser Woche vom t├╝rkischen Sicherheitsrat erwartet.