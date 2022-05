Der britische Premier Boris Johnson will die Freiheiten seines Landes nach dem Brexit nutzen, um imperialen Ma├čeinheiten wie der Unze neue Bedeutung zu geben. P├╝nktlich zum Thronjubil├Ąum der Queen am kommenden Wochenende wolle Johnson einen ├Âffentlichen Beratungsprozess dazu beginnen, wie die Einheiten wie Pfund, Unze oder Yard k├╝nftig wieder genutzt werden k├Ânnten, berichteten mehrere britische Medien am Sonntag.

Seit dem Jahr 2000 galten f├╝r Gro├čbritannien als damaliges EU-Mitglied im Handel verpflichtende Angaben in Gramm und Kilogramm. Britische H├Ąndler k├Ânnen aber daneben auch Pfund und Unzen angeben. Den neuen Pl├Ąnen zufolge, ├╝ber die zun├Ąchst der "Sunday Mirror" berichtete, sollen H├Ąndler k├╝nftig frei w├Ąhlen k├Ânnen, was sie angeben. Vor Monaten hatte die konservative Regierung bereits angek├╝ndigt, wieder die "Crown Stamp" als korrekte Eichung auf Biergl├Ąsern sowie Sektflaschen im Pint-Format zulassen zu wollen.

Labour: Regierung soll sich um dr├Ąngendere Probleme k├╝mmern

Beobachter sehen in Johnsons neuem Vorsto├č einen Versuch, Kritiker in den eigenen Reihen zu bes├Ąnftigen und von der rufsch├Ądigenden Debatte ├╝ber den "Partygate"-Untersuchungsbericht abzubringen. Dieser hatte der Downing Street in der vergangenen Woche F├╝hrungsversagen und schwere Regelbr├╝che vorgeworfen. Am Wochenende enth├╝llten zwei weitere konservative Abgeordnete, Johnson per Brief das Vertrauen entzogen zu haben.