So geht es weiter, wenn Johnson verliert

Muss er gehen oder muss er nicht? Diese Frage besch├Ąftigt am Montag ganz London. Die Partei des Premiers Boris Johnson stellt sein Vertrauen am Abend zur Abstimmung ÔÇô und mit ihm die Zukunft des Landes.

Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich noch am Montag einem Misstrauensvotum der Abgeordneten seiner eigenen konservativen Partei stellen.

Der Premier, der seit 2019 die Regierung anf├╝hrt, steht seit l├Ąngerem unter Druck, weil St├╝ck f├╝r St├╝ck ans Licht kam, dass in seinem Amtssitz w├Ąhrend der Corona-Pandemie exzessive Partys gefeiert wurden, w├Ąhrend der Rest der Briten lange Lockdowns absa├č und sich nicht von sterbenden Angeh├Ârigen verabschieden konnte. Er hat daf├╝r zwar bereits um Entschuldigung gebeten, einen R├╝cktritt jedoch abgelehnt. Nun aber k├Ânnte seine Partei Johnson aus dem Amt w├Ąhlen.

Wie kam es zu dem Misstrauensvotum der Tories?

Mindestens 15 Prozent der konservativen Abgeordneten im britischen Unterhaus m├╝ssen bei dem Parteikomitee 1922 schriftlich erkl├Ąren, dass sie kein Vertrauen mehr in den Premier haben. Die Tories stellen 359 Abgeordnete, also waren 54 Briefe an das Komitee n├Âtig, das aus Abgeordneten besteht, die keine Regierungsaufgaben haben.