An diesem Montag steht wohl der n├Ąchste Test an, ob seine Truppe noch regierungsf├Ąhig ist: Exakt am ersten Jahrestag soll abermals ├╝ber ein Gesetz zur Anwendung israelischen Rechts auf israelische Siedler im besetzten Westjordanland entschieden werden. Seit 1967 ging das routinem├Ą├čig alle f├╝nf Jahre durch - eigentlich also eine Formsache. Nun jedoch verlor die Regierung am vergangenen Montag die Abstimmung dar├╝ber. Die Opposition unter dem immer noch einflussreichen Ex-Premier Benjamin Netanjahu (72) forderte deshalb Bennetts R├╝cktritt.