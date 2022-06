Boris Johnsons Berater für Integrität gibt Posten auf

Aktualisiert am 16.06.2022 - 01:33 Uhr

Weiterer Schlag gegen Boris Johnson: Der Berater f├╝r konformes Verhalten des Premiers und seiner Minister hat aufgegeben. In einer kurzen Notiz teilte Christopher Geidt seinen R├╝cktritt mit.

Nur eineinhalb Wochen nach dem nur knapp ├╝berstandenen Misstrauensvotum in seiner Fraktion hat der britische Premier Boris Johnson das Vertrauen seines Beraters f├╝r den ministeriellen Verhaltenskodex verloren. Es f├╝hle sich richtig an, von seinem Posten zur├╝ckzutreten, teilte Christopher Geidt am Mittwochabend mit. Er war gerade einmal 14 Monate im Amt.