Oslo: Zwei Menschen vor Nachtclub erschossen – Verletzte

Am Tag der Pride-Parade in Oslo

Die Tat hat sich gegen 1.30 Uhr vor dem populären Club "London" in der norwegischen Hauptstadt in der Nacht zu Samstag ereignet. Nach Augenzeugenberichten habe sich ein Mann mit einer Tasche dem Eingang des Lokals genähert. Dann habe er eine Waffe herausgezogen und geschossen.

Am heutigen Samstag sollt in der norwegischen Hauptstadt die Oslo Pride 2022-Parade stattfinden. Am Samstagmorgen hatten die Veranstalter die Parade abgesagt. Die Organisatoren schrieben auf Facebook, dass sie "schockiert über die Situation" seien. "Wir stehen im Dialog mit der Polizei und anderen relevanten Stellen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Verletzten."