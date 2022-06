Großbritannien: Boris Johnson irritiert mit Äußerungen zu seiner Amtszeit

Aktualisiert am 26.06.2022 - 12:57 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich siegessicher, dass er wiedergew├Ąhlt wird. Verantwortung f├╝r seine Fehler ├╝bernehmen will er offenbar nicht.

Boris Johnson hat mit ├äu├čerungen ├╝ber seine politische Zukunft als britischer Premierminister f├╝r Irritationen gesorgt. Auf eine Journalisten-Frage, ob er bei der n├Ąchsten Wahl f├╝r eine zweite Amtszeit antreten wolle, antwortete der konservative Politiker am Wochenende bei einem Besuch in Ruanda: "Momentan denke ich ├╝ber eine dritte Amtszeit nach, und was dann passieren k├Ânnte. Aber das werde ich pr├╝fen, wenn die Zeit daf├╝r gekommen ist."