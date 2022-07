Großbritannien: Zehn Bewerber für Nachfolge von Boris Johnson

Einige umstrittene Kandidaten

"Ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar Kandidaten bekommen, bevor wir die Nominierungsphase am Montag beenden, und dann geht der Auswahlprozess los", sagte Geoffrey Clifton-Brown vom zust├Ąndigen Parteikomitee dem Sender LBC. Medien hatten zuvor berichtet, die Bewerbungsfrist ende am Dienstag. Anschlie├čend bestimmen die 358 Mitglieder der Tory-Fraktion in mehreren Wahlg├Ąngen, bei denen immer die Kandidaten mit den wenigsten Stimmen ausscheiden, zwei Bewerber. Dies soll bis zur Sommerpause des Parlaments am 21. Juli geschehen, wie Clifton-Brown sagte. Schlie├člich entscheiden die Parteimitglieder in einer Stichwahl ├╝ber den Sieger oder die Siegerin.