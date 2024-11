Bananen mit Biosiegel (Symbolbild): Alle Räume, in denen sich die Ministerin aufhält, müssen frei von den gelben Früchten sein. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Wie die schwedische Zeitung "Expressen" unter Berufung auf interne Unterlagen des Ministeriums berichtet, sind die Mitarbeiter ihres Ministeriums angehalten, alle Räume, in denen sich die Ministerin aufhält, bananenfrei zu halten. Bei Auswärtsterminen würden entsprechende E-Mails an die Gastgeber gesendet. "Auf dem Gelände sind keine Bananen erlaubt", heißt es zum Beispiel in einer Mail des Ministeriums vor einem Termin der Ministerin bei einer Bezirksverwaltung.