Tastatur vor schwarzem Grund (Symbolbild): Russland und Belarus arbeiten wohl an einer eigenen KI. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Wie unabhängig das russisch-belarussische System sein wird, lässt sich allerdings bezweifeln. Laut einer aktuellen Studie der Universität Gent sind die russischen KI-Bots im internationalen Vergleich die am stärksten politisch zensierten – selbst im Vergleich zu chinesischen Plattformen. Bei einer Untersuchung hatte die Universität 14 Sprachmodelle aus verschiedenen Ländern verglichen.

Die Forschenden beobachteten, dass die russischen Modelle bei politisch sensiblen Themen regelmäßig die Antwort verweigerten. Dies galt besonders bei Fragen zum Krieg in der Ukraine. Häufig gaben die Chatbots an, bestimmte Anfragen nicht beantworten zu können oder verwiesen auf externe Quellen. Die belgischen Forscher sehen in den Chatbots weniger ein objektives Informationsinstrument als vielmehr ein digitales Werkzeug staatlicher Propaganda.