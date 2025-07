Die Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen dauern an. Bei einem Luftschlag vom Wochenende sollen wieder Kinder unter den Opfern gewesen sein.

Bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf das Nuseirat Flüchtlingslagers wurden am Wochenende zehn Menschen an einer Wasserausgabestelle getötet – unter ihnen sechs Kinder. Das berichtet "Sky News" unter Berufung auf örtliche Behörden aus dem Gazastreifen. Das israelische Militär spricht in einer Mitteilung von einem "technischen Fehler".