Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs fordert die Ukraine wiederholt die Lieferung von Flugabwehr-Systemen. Das wohl wichtigste ist das sogenannte Patriot-System. Insgesamt verfügt die Ukraine über sechs dieser Raketen-Abwehr-Plattformen, wobei drei davon von Deutschland zur Verfügung gestellt wurden. Deutschland hat aber bereits angekündigt, zwei weitere für die Ukraine beschaffen zu wollen. Um den Kauf dieser dürfte es auch bei Besuch des Verteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) in Washington gehen. Doch was macht das Patriot-System so besonders?

Was ist das Patriot-Flugabwehrsystem?

Wie funktioniert das System technisch?

Das Patriot-System besteht aus vier Hauptkomponenten: einem Radar, einer Feuerleitzentrale, Abschussrampen und den Raketen selbst. Das Radar erkennt anfliegende Flugkörper in großer Entfernung und sendet die Zielinformationen an die Feuerleitung. Diese entscheidet – in der Regel automatisiert –, ob ein Ziel bekämpft wird, und steuert dann die Raketen auf den Flugkörper zu. Die Raketen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu Mach 5 und sind mit eigenen Suchköpfen ausgestattet, die in der Endphase des Fluges selbstständig ins Ziel steuern. Die Raketen haben dabei eine effektive Reichweite von bis zu 100 Kilometern und können Ziele in bis zu 34 Kilometern Höhe bekämpfen.