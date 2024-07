Drei Tschetschenen sollen in Belgien Anschläge im Auftrag des IS geplant haben. Nun ermittelt die Justiz gegen sie.

Einen Tag nach Razzien im Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen ermittelt die belgische Justiz gegen drei Tschetschenen. Sie werden beschuldigt, einen Anschlag vorbereitet und finanziert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Mutmaßlich stehen sie demnach in Verbindung zu einem in Zentralasien tätigen Arm der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS).