Im Hause Obama herrscht Trauer. Die Mutter der ehemaligen First Lady Michelle Obama, Marian Robinson, ist tot. Die Familie gab den Tod der Schwiegermutter des Ex-Präsidenten Barack Obama am Freitag (Ortszeit) bekannt. Sie wurde 86 Jahre alt.

"Als Schwester, Tante, Cousine, Nachbarin und Freundin von so vielen Menschen wurde sie von zahllosen anderen, deren Leben durch sie verbessert wurde, über alle Maßen geliebt", heißt es in der Erklärung von Barack und Michelle Obama, sowie ihrem Bruder Craig Robinson und seiner Frau Kelly. "Sie ist heute Morgen friedlich verstorben, und im Moment weiß keiner von uns so recht, wie es ohne sie weitergehen soll", heißt es in der Erklärung.