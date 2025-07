Auch wegen Putin-Geschäften Jetzt droht Trump Indien mit einer "Strafe"

Donald Trump: Der US-Präsident kündigt Zölle auf indische Produkte an und stellt einen Bezug zu Russland her. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Kurz vor dem Start von neuen Zöllen gibt Donald Trump einen neuen Zollsatz für indische Produkte und eine weitere Strafe bekannt. Er nennt dafür mehrere Gründe.

US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle und eine "Strafe" aufbrummen. Indien habe einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland gekauft und sei zusammen mit China der größte Abnehmer russischer Energie, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Das geschehe zu einer Zeit, in der die ganze Welt wolle, dass Russland das Töten in der Ukraine beende. Zudem habe Indien viel zu hohe Zölle.

Die Regierung in Neu-Delhi sei dabei, die Auswirkungen der Erklärung Trumps zu untersuchen, teilte das indische Handelsministerium mit. Beide Länder hätten in den vergangenen Monaten über ein "faires, ausgewogenes und für beide Seiten vorteilhaftes bilaterales Handelsabkommen" verhandelt. Indien halte an diesem Ziel fest.

Im Februar hatten Trump und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi in Washington das Ziel ausgegeben, den Handel zwischen beiden Ländern bis zum Jahr 2030 auf 500 Milliarden Dollar (etwa 435,8 Milliarden Euro) mehr als zu verdoppeln. Dazu sollte bis zum Herbst dieses Jahres der erste Teil eines Handelsabkommens ausgehandelt werden. Die Verhandlungen gerieten jedoch nach Berichten der indischen Wirtschaftszeitung "The Economic Times" zuletzt ins Stocken. Ein Grund seien Differenzen beim Zugang zum indischen Markt für Agrarprodukte und Milcherzeugnisse.