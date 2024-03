Eine von Trumps besonders treuen Anhängerinnen, die republikanische Hardlinerin Marjorie Taylor Greene, hat am Donnerstagabend bei der Rede zur Lage der Nation versucht, Präsident Joe Biden aus dem Konzept zu bringen. Schon als Biden den Abgeordnetensaal am Washingtoner Kapitol betrat, überreichte sie ihm einen Anstecker mit dem Konterfei und Namen von Laken Riley.

Die Bitte der Republikanern hat einen Hintergrund: Greene trug auch ein T-Shirt, auf dem "Say her name" (deutsch: "Sag ihren Namen") stand. Es ist Teil ihrer Kampagne, die sich gegen illegale Immigranten und für verschärfte Grenzkontrollen richtet. Der Slogan stammt eigentlich aus Kampagnen von Schwarzen, die sich gegen Polizeigewalt ausgesprochen haben und die Namen der Opfer in die Öffentlichkeit bringen wollten.