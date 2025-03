Videotranskript lesen

Eine ungewöhnliche Dankesbotschaft aus der Luft.

Die ukrainische Luftwaffe veröffentlichte das Video eines Piloten, der sich während des Fluges filmt und ein Schild in die Kamera hält. Darauf zu lesen sind die Worte: “Danke an das amerikanische Volk für die Unterstützung. Steht der Ukraine bei! #StopptRussland“.

Die Szenen sind hinterlegt mit “The Star-Spangled Banner”, der Nationalhymne der USA.

Die Aufnahmen sollen am 4. März entstanden sein – nur wenige Tage nach dem Eklat im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenksyj Undankbarkeit vorgeworfen und ihn lautstark mit Vorwürfen überzogen.

Anschließend verkündete Trump, die Militärhilfen der USA für die Ukraine vorerst einzustellen.

Selenskyj hatte sich daraufhin dazu bereit erklärt, an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Er wolle die Dinge mit Trump “in Ordnung bringen” und unter dessen Führung auf einen dauerhaften Frieden hinarbeiten.