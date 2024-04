In anderen Fällen verlangt die Justiz selbst große Summen von Trump. Wegen Verleumdung soll er beispielsweise einer Journalistin 83 Millionen Dollar bezahlen. Eine Verurteilung wegen Betrugs führte zu einer Rechnung von fast einer halben Milliarde Dollar des Staats New York – Trump wehrt sich gegen beide Urteile. Gleichzeitig hat Trumps Wahlkampagne vergleichsweise wenig Erfolg, was Spenden angeht – anders die seines Konkurrenten Joe Biden . Doch nun könnte Trump eine neue Geldquelle aufgetan haben.

Die könnte in dem Börsengang von Trumps Unternehmen "Trump Media" liegen. Der Mutterkonzern des sozialen Netzwerks "Truth Social" war Ende März an die Börse gegangen, zunächst mit großem Erfolg: Eine Aktie war noch am 27. März mehr als 66 Dollar wert. Trump hält aktuell 60 Prozent der Anteile. Inzwischen ist der Preis abgestürzt: Am 23. April schloss die Aktie mit 32,56 Dollar.