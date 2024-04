Die Krönung dieser Strategie: Donald Trump reagierte damals auf die angeblichen Skandale so, als habe er von ihnen auch nur aus der Zeitung erfahren. Dann kommentierte er öffentlich die selbst bei seinem Freund Pecker in Auftrag gegebenen Lügen und zog über seine Gegner her. Der mediale Vernichtungsfeldzug schien zu wirken. Donald Trump wurde der Spitzenkandidat der republikanischen Partei und später auch US-Präsident.

Ein erkauftes gutes Image

Was in New York in diesen Tagen im Prozess offengelegt wird, ist ein Sittengemälde jenes mächtigen Mannes, der andere mächtige Männer um sich scharte. Und weil es Donald Trump mitten im späteren Wahlkampf gegen Hillary Clinton nicht gelegen kam, wurden insbesondere Frauengeschichten von seinem Medienmann David Pecker erst "gecatched" und dann "gekillt". Es ist ein Jargon, den der frühere Herausgeber im Gerichtssaal ganz selbstverständlich verwendet. Der Staatsanwalt bittet ihn, dies genauer zu erklären.

"Die Sache sollte streng geheim bleiben", erklärt Pecker. Selbst in seinem eigenen Medienunternehmen verriet er nur einem kleinen Kreis von seinem Plan. Aber von der West- bis an die Ostküste wies er die Köpfe seiner Redaktionen an, jede Geschichte, die Trump schaden könnte, sofort vom Markt wegzukaufen. Es war ein immenser Freundschaftsdienst für seinen langjährigen Freund und Helfer. Denn an diesen Geschichten hätte Pecker auch selbst gut verdienen können, hätte er sie denn gedruckt.

Diese dritte Taktik sollte insbesondere bei jener Frau zum Tragen kommen, wegen der dieser Prozess überhaupt stattfindet. Die Porno-Darstellerin Stormy Daniels wollte eine Affäre mit Donald Trump an die Medien verkaufen, David Pecker bekam Wind von der Sache, informierte Trumps Anwalt Michael Cohen. Und am Ende landeten 130.000 Dollar als Schweigegeld bei der Frau. Die Rechte an ihrer Geschichte gingen an David Pecker, der sie aber, um Trump im Wahlkampf zu schützen, nie veröffentlichte.

Die Jagd nach der Straftat