US-Präsident Biden: "Bin bereit, mit Trump zu diskutieren"

US-Präsident Joe Biden hat seine Bereitschaft zu einer Debatte mit seinem Herausforderer Donald Trump signalisiert. "Ich bin gerne bereit, mit ihm zu diskutieren", sagte Biden dem Radiomoderator Howard Stern am Freitag. Er wisse allerdings noch nicht wann oder wo, fügte Biden hinzu. Trump reagierte umgehend und schlug ein Rededuell in den kommenden Tagen vor.

Der ehemalige US-Präsident Trump hatte Anfang März seine Bereitschaft zu einem Rededuell mit Biden bekundet. Am Freitag bekräftigte er, dass er sich "überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort" einer Debatte mit Biden stellen werde. "Ich schlage Montag-, Dienstag- oder Mittwochabend bei meiner Kundgebung in Michigan vor", fügte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social hinzu. Auch zu einem verbalen Schlagabtausch "heute Abend im Gericht" sei er bereit.

Die Wähler sind wenig begeistert

Trump steht derzeit in einem historischen Strafprozess in New York vor Gericht. Die Anklage wirft ihm eine Verschwörung zum "Wahlbetrug" vor. Trump wird zur Last gelegt, ein Schweigegeld von 130.000 Dollar (nach heutigem Kurs 122.000 Euro) an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels per Fälschung von Geschäftsdokumenten vor der Präsidentschaftswahl 2016 vertuscht zu haben.