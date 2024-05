Donald Trumps jüngster Sohn tritt bald erstmals in einer politischen Rolle in Erscheinung. Er soll dabei helfen, seinen Vater zum Präsidentschaftskandidaten zu küren.

Barron Trump wurde als Delegierter für den Nationalkonvent der Republikanischen Partei ernannt. Der jüngste Sohn von Ex-Präsident Trump soll mit seiner Stimme auf der Veranstaltung dabei helfen, seinen Vater als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu nominieren. Er ist einer von 41 Delegierten der Partei in Florida , berichtet der Vorsitzende der Republikanischen Partei Floridas, Evan Power in einer Stellungnahme.

Trump-Sohn geht noch zur Highschool

Barron sei "sehr interessiert in dem politischen Prozess unserer Nation", erklärte ein Parteisprecher. Der 18-Jährige trat bisher noch nicht in politischen Rollen in Erscheinung, auch öffentliche Auftritte an der Seite seines Vaters waren selten. Aktuell geht er noch zur Highschool und wird dort bald seinen Abschluss erhalten. Sein Vater hatte im aktuell gegen ihn laufenden Schweigegeldprozess angegeben, dass er am 17. Mai der Abschlussfeier seines Sohnes beiwohnen wolle.